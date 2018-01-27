Altı Kıbrıslırum “kayıp” şahsın, Galatya’daki toplu mezardan ailelerine dönüş süreci başlıyor…

Okurlarımızın çok değerli yardımlarıyla kalıntıları Galatya Gölü’ndeki ikinci toplu mezarda bulunan altı “kayıp” Kıbrıslırum’un tümü de DNA testleriyle kimliklendirildi…

Okurlarımızın yıllar süren çabaları ve takipleri sonucunda, gömü yerleri bulunan bazı Kıbrıslırum “kayıplar”dan geride kalanlar bugünlerde, cenaze törenleri için ailelerine geri dönüyor…

Okurlarımızın çok değerli yardımlarıyla kalıntıları Galatya Gölü’ndeki ikinci toplu mezarda bulunan altı “kayıp” Kıbrıslırum’un tümü de, Kayıplar Komitesi tarafından DNA testleriyle kimliklendirildi.

Galatya gölündeki ikinci toplu mezarda kalıntıları bulunan Pavlos Solomi Corci ile oğlu Solomis Pavlu Solomi, 3 Mart 2018 tarihinde Leymosun’un göçmen bölgesi Ayios Athanasios’ta düzenlenecek cenaze töreni ardından Leymosun’da toprağa verilecek.

Pavlos Solomi’nin kızı ve Solomis Pavlu’nun kızkardeşi çok değerli arkadaşımız, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz”den Hristina Pavlu Solomi Patça, sosyal medya paylaşımında şöyle yazdı:

“43 yıl aradan sonra Kayıplar Komitesi bize, Karpaz’ın Galatya Gölü’nde bir toplu mezarda bulunan babam Pavlos Solomi Corci ile kardeşim Solomis Pavlu Solomi’nin kalıntılarının kimliklendirilmiş olduğunu bildirdi.

Babam ve kardeşim, tüm ailemizle birlikte Komi Kebir’deki evimizden bazı silahlı Kıbrıslıtürkler tarafından alınarak 15 Ağustos 1974’te Galatya köyüne götürülmüştük.

Kadınlar aynı gün köye geri götürülmüştü. Ancak erkekler Galatya’da bırakılmış ve baştaki komutan “Paşa”nın verdiği söz uyarınca, üç gün sonra eve geri gönderileceklerdi. O günden sonra “kayıp” edildiler.

Darbe sonrasında EOKA B’nin üyeleri tarafından Muratağa-Atlılar-Sandallar köylerindeki katliamlarına intikam olsun diye, babamla kardeşimin 19-20 Ağustos 1974 tarihlerinde öldürülmüş olduklarını çeşitli bilgilerden öğrendik.

Galatya gölünde ikinci bir toplu mezar olduğu yönündeki bilgiler Kayıplar Komitesi’ne 2005 yılında araştırmacı Kıbrıslıtürk gazeteci Sevgül Uludağ tarafından verilmiştir.

2008’den bu yana Galatya gölünde tekrar tekrar kazılar yapılmaktaydı ve bilgi veren şahısların bilgileriyle ilgili yoğun ısrarları üzerine Nisan 2017’de içerisinde altı kişinin bulunduğu toplu mezar burada bulunmuştur. Bu altı kişi arasında babam ve erkek kardeşim de bulunmaktaydı.

Aralık 2017’de kemiklerden alınan örnekler üzerinde DNA testleri aracılığıyla kimliklendirme yapılmıştır.

Babam ve erkek kardeşimin bulunması ve kimliklendirilmesi için bilgi veren ve çalışmalar yürüten herkese çok teşekkür ederim.

Babamla kardeşimin cenaze töreni 3 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır.”

Pavlos Solomi Corci ile Solomis Pavlu Solomi için cenaze töreni 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Leymosun’un göçmen bölgesi Ayios Athanasios’taki Ayios Lukas Kilisesi’nde yapılacak ve yeni Leymosun mezarlığına (Sfalanyiotissa) defnedilecekler. Defin töreni ardından gelenek olduğu üzere Ayios Atanasios göçmen bölgesindeki Ayios Lukas Kilisesi yanındaki holde, cenazeye katılanlara pavlos Solomi Corci’nin kızı Hristina Pavlu Solomi Patça ve eşi Panayota Pavlu Solomi tarafından kahve ikram edilecek.

Aynı toplu mezarda bulunan bir diğer Kıbrıslırum “kayıp” da yine Komikebirli olan Yeorgios Kiriaku Kakutsa… Kakutsa’nın cenaze töreni 17 Mart 2018’de yapılacak. 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Larnaka Kamares bölgesindeki Ayios Afksendios ve Efsthatios Kilisesi’ndeki cenaze töreni ardından Kakutsa, Larnaka’daki Ayyorgi mezarlığına defnedilecek.

Toplu mezarda bu üç Komikebirli “kayıp” Kıbrıslırum’dan başka, kimliklendirilmiş bulunan üç de “kayıp” Eftagomili bulunuyor…

Buna göre Eftagomili “kayıp” Vassilis Elia Yiannakka için 4 Mart 2018 Pazar günü Larnaka’ya bağlı Ksilofagu köyündeki Ayios Yeorgios Kilisesi’nde saat 12.00’de cenaze töreni yapılacak. Bundan önce Yiannakka’nın tabutu kardeşi Andreas’ın Ksilofagu’daki evine götürülecek. Cenaze töreni ardından Vassilis Elia Yiannakka, Ksilofagu mezarlığına defnedilecek.

Aynı toplu mezarda bulunan Eftagomili “kayıp” Dimitris Spiru Vorkas için Leymosun’un göçmen bölgesi olan Ayios Athanasios’taki Ayios Lukas Kilisesi’nde 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da cenaze töreni yapılacak ve Leymosun’da defnedilecek.

Galatya gölündeki ikinci toplu mezarda kalıntıları bulunan bir diğer Eftagomili “kayıp” ise Mihalis Yeorgiu Şalunas… Onun için de 31 Mart 2018 Cumartesi günü Leymosun’un göçmen yerleşim yerlerinden Linopetra’da Ayios Stilianos Kilisesi’nde saat 10.00’da cenaze töreni yapılacak ve ardından Sflalanyiotissa mezarlığına defnedilecek.

13 YILLIK UĞRAŞ…

Galatya gölündeki toplu mezarlar konusunda son 13 yıldan bu yana bize yardım eden, kesintisiz biçimde bu süreci izleyen, araştırmalar yürüten ve ellerindeki bilgileri ısrarla ve inatla bu toplu mezar da ortaya çıkarılıncaya kadar paylaşmayı sürdüren çok değerli okurlarımıza bu sayfalardan sonsuz teşekkürler ediyoruz… Sayenizde, altı “kayıp” ailesi daha bir nebzecik huzura ulaşıyor…

Biz de YENİDÜZEN olarak Galatya’da yaşananlar, göldeki toplu mezarlar ve çok değerli arkadaşımız Hristina Pavlu Solomi Patça’nın hikayesi hakkında yıllardır bu sayfalarda geniş araştırmalarımıza yer vermiş bulunuyoruz. Galatya konusunda yazdıklarımız bazı Galatyalılar’ı çok rahatsız etmiş ve bize ölüm tehditleri savuracak kadar ileri gitmişlerdi… Ancak biz, kararlılıkla ve cesaretle bu konunun üstüne gitmeye devam ettik. Sonuçta Galatya gölünde bir toplu mezarda 11, ikinci toplu mezarda da 6 kişinin kalıntıları bulundu.

İkinci toplu mezarda bulunan altı “kayıp” Kıbrıslırum’un yakınlarının acısını paylaşıyoruz…

ÖLDÜRÜLENLER KİMLERDİ?

Arkadaşımız Hristina Pavlu Solomi Patça’dan öldürülenler hakkında bilgi istedik. O da bu bilgileri bizim için toparladı… Öldürülenler kimlerdi?

Galatya’da bazı Kıbrıslıtürkler tarafından öldürülen Pavlos Solomi Corci bir çiftçiydi. 1932’de Komikebir’de dünyaya gelmişti. Öldürüldüğü zaman 42 yaşındaydı. Aynı köyden Panayota Hanım’la evliydi ve bir kızları, bir de oğluları vardı: Hristina ve Solomis…

Çok iyi bir insan olan, yanında pek çok Kıbrıslıtürk’ün çalıştığı, geniş arazileri, tarlaları bulunan, ekip biçen Pavlos Solomi Corci, herkesle iyi geçinen ve saygı gören bir Kıbrıslırum’du. Kıbrıslıtürkler’e çok yardım ederdi… Balık tutmayı ve avlanmayı çok severdi.

Kendisiyle birlikte öldürülerek toplu mezara gömülen oğlu Solomis Pavlu Solomi, Maraş’taki Birinci Cimnasiyum okulunda dördüncü sınıfta ekonomi okumaktaydı. Henüz 18 yaşındaydı. Babası onun için bir çiftlik kurmayı ve çiftliğe hayvanlar almayı planıyordu. 1956 doğumlu olan Solomis, her yere babasıyla gidiyor, babasıyla birlikte balık tutuyor, ava çıkyor ve Komikebir’in futbol takımında futbol oynuyordu.

Galatya’da öldürülerek toplu mezara gömülen Komikebirli Yeorgios Kiriaku Kakutsa öldürüldüğü zaman 43 yaşındaydı. Eftagomili Kakullu Hanım ile evliydi ve üç evlatları vardı: Kiriakos, Hristoforos ve Andonis. Çiftçilikle uğraşan Kakutsa ayrıca bir de taş ocağına sahipti ve bu taş ocağında çalışanlar arasında Kıbrıslıtürkler de vardı. Balık tutmayı seven Kakutsa çok iyi ve yardımsever bir insandı.

Öldürülerek toplu mezara gömülen Eftagomili Dimitris Spiru Vorkas henüz 38 yaşındaydı. O da bir çiftçiydi ve hayvancılıkla da uğraşıyordu. İrini Hanım’la evliydi ve üç evlatları vardı: Spiros, Maria ve Hriso.

Oğlu Spiros da kendisiyle beraber Galatya’ya götürülmüştü savaş esiri olarak ancak Vorkas’ı öldürdükten sonra, oğlu Spiros’u, bacaklarında problem olan bir diğer Eftagomili’yle birlikte serbest bırakmıştı Galatyalı Kıbrıslıtürkler. Spiros o günlerde henüz 15 yaşlarındaydı.

Vorkas çok iyi bir insandı, ailesini çok seviyordu, ailesiyle çok yakından ilgileniyordu.

Vorkas sürekli kendi tarlalarında ve çiftliğinde çalışıyor ve yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ediyordu. Onun yanında da Kıbrıslıtürkler çalışmaktaydı. Vorkas’ın bir de kombayı vardı ve kombayıyla ihtiyacı olanlar için ekip biçiyordu. Vorkas çok neşeli bir insandı: Sürekli gülen, şakalar yapan ve gittiği her yerde masanın neşe kaynağı olan bir insandı.

Aynı toplu mezardan çıkarılan, Galatyalı bazı Kıbrıslıtürkler’in öldürmüş olduğu Mihalis Yeorgiu Şalunas, henüz 22 yaşında bir gençti. Yunanistan’da üniversitede hukuk okuyordu. Çok sevecen bir aileden geliyordu ve Lukas isimli bir de erkek kardeşi vardı. Üniversite eğitimi devam ederken, tatil için Kıbrıs’a her gelişinde ailesine yardım ediyor, hayvanlara bakıyor, çiftçilikle uğraşıyordu.

Yine aynı toplu mezardan kalıntıları çıkarılan Vasilis Elia Yiannakka ise henüz 26 yaşındaydı ve Eftagomili’ydi. Angeliki hanımla evliydi. Yeni evlenmişti. Papaz okuluna devam etmekteydi… Papaz olabilmek için evli olmak gerekmekteydi. Yenile evlenmiş ancak henüz evlat sahibi olmaya fırsat bulamamıştı. Angeliki hanım bundan birkaç ay önce vefat etmiş…

Vasilis Elia Yiannakka’nın dört kardeşi daha vardı: Andreas, Sofia, Marulla ve İliu – İliu hanımın da vefat etmiş olduğunu öğrendik.

Vasilis Elia Yiannakka da bir yandan papaz okulunun ilk aşamasını tamamlamış, diğer yandan da ailesiyle ilgileniyor, ailesine ait çiftlikte çalışıyor, hayvanlara bakıyordu.

Hristina arkadaşımıza toparladığı bu bilgiler için çok teşekkür ederiz…