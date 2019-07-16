Alternatif tatil

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Muhafazakar otel tatillerine yeni alternatif olan muhafazakar villa tatili ile İslami yaşam anlayışına uygun olarak tatilinizi yapabilirsiniz. Muhafazakar otellerde var olan ayrı havuz kullanımı tatilcinin ailesi ve çocuklarından ayrı bir tatil yapmasına neden olurken muhafazakar villalar da tüm ailenin birlikte tatil yapmasına olanak sağlıyor. Villalarda olan özel havuzlar dışarıya tamamen kapalı konuma getirilerek mahremiyet sağlanmış oluyor.

Villa konaklama anlayışı sayesinde aileler birlikte yüzerek tatilin keyfini çıkarabiliyorlar. Turizm sektöründe uzun yıllar boyunca hizmet veren Villa Durağı firmamız tesettürlü aileler için en iyi muhafazakar villa çeşitlerini sunuyor. Villa tatilinin en büyük avantajlarından biri ise misafirlerin sessiz, sakin, manzaranın keyfini çıkararak huzur dolu bir tatil yapmalarıdır.

Yerli ve yabancı misafirlere kapılarını açan muhafazakar villalar sadece ailelerin değil yeni evli çiftlerin ve kalabalık arkadaş grupların da ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Son yılların en popüler tatil anlayışlarından olan villa tatili hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilir villalar hakkında merak ettiğiniz soruların cevabını alabilirsiniz.

Muhafazakar Havuzlu Villalarda Tatiliniz Size Özel Olsun!

Muhafazakar havuzlu villalar sahip oldukları özel havuz ile misafirlerine konforlu şekilde suyun ve güneşin tadını çıkarmalarını sunuyor. Havuzun keyfini çıkardıktan sonra sadece kendilerinin olduğu dışarıya tamamen kapalı havuz kenarında güneşlemenin keyfini çıkarabiliyorlar. Otellerin ortak kullanılan havuzlarında oluşan hijyen sorununun tamamen ortadan kalktığı muhafazakar havuzlu villalarda sadece size özel tatil yapabiliyorsunuz.

Manzaranın keyfinde huzurlu ve sakin bir tatil imkânının yanı sıra şehir merkezinde sosyal aktivitelere katılarak tatilinizi unutulmaz kılabiliyorsunuz. Her açıdan bir çok avantajı olan muhafazakar villalar helal tatil anlayışının yeni trendlerinden biri olmuştur. Üstelik iki aile birleşerek konaklama sayısının fazla olduğu villalarda oldukça hesaplı bir tatil yapabilme imkânı yaşayabiliyorlar.