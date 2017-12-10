Altan çiftine yoğun ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2017-2018 Akademik yılı etkinlikleri kapsamında, ünlü oyuncu Pelin Akil Altan ve Anıl Altan’ı öğrencileri ile buluşturdu.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşi öncesi, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Altan çiftini makamında ağırlayarak, çifte GAÜ’nün anı plaketini takdim etti.

Moderatörlüğünü GAÜ Medya Koordinatörü Simge Özekler Erdal’ın yaptığı söyleşide konuşan Pelin Akil Altan, GAÜ’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, üniversite öğrencileri ile buluşmaktan ve sohbet etmekten çok keyif aldığını vurguladı. Anıl Altan ise açıklamasında, “Girne Amerikan Üniversitesi hayallerinize, hedeflerinize giden yolda sizlere yardımcı olabilir. Sizlerle birlikte olmaktan ve böyle güzel bir söyleşi geçirdiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Altan çifti, “Evlendikten sonra aşkınız şekil değiştirdi mi yoksa ilk günkü heyecanında mı?” sorusuna yanıt olarak; “Şekil değiştirdi. İlk günkünden daha güçlü, daha heyecanlı, daha bağlı ve daha olgun bir ilişkimiz var. Görüldüğü gibi evlilik aşkı öldürmüyor” dedi.

Aynı projede rol almanın avantajları ve dezavantajları konusunda gelen soruyu yanıtlayan Pelin Akil Altan, “Dezavantaj olarak gördüğümüz bir yanı yok, aksine bizim için avantajlı oldu. Gerek enerjimizi yükseltmede gerekse oyunlarımızda birbirimizi tamamlayıp daha da üste taşıyoruz. Şuan beraber yer alacağımız bir komedi filmi çekiyoruz” dedi.



