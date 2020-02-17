Alt yapı çalışmasında, bakır kabloları çaldı



Gönyeli’de meydana gelen hurda kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.D. ve İ.A. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı İ.D’nin Şubat 2020 ayı içerisinde Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı inşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında; çalışmakta olduğu bir sırada yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi. Polis zanlının daha sonra 16 Şubat tarihinde saat sirkat etmiş olduğu kabloları yanına aldığı arkadaşı zanlı İ.A’yı da alarak Girne Boğaz piknik alanı içerisine gittiğini, burada kabloların içerisindeki bakırları almak için ateş yaktıklarını belirtti. Kabloların yakılması üzerine yangın ihbarı alan Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesi’nin yangın yerine giderek yangını söndürdüğü ve sirkat edilen kablolarla birlikte zanlıları olay mahallinde tespit edip tutukladığı kaydedildi.

Polis memuru Gültekin sançar hırsızlık olayının Gönyeli’de olması üzerine zanlıları Girne Polisinden teslim aldıklarını ve yapılan sorgulamada zanlı İ.D’nin gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak zanlı İ.A’nın bir ifade vermediğini söyledi. Polis meselenin soruşturmasının henüz çok yeni olduğunu belirterek zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.