Alt ve üst kaynıyor

K-Pet Süper Lig’de 23’üncü haftası bugün, yarın ve Pazartesi günü oynanacak. Ligde bu hafta hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise ilk iki sırada yer alan Doğan Türk Birliği ile Yenicami arasında oynanacak olan karşılaşma.

Ya tamam ya devam maçı

K-Pet Süper Lig’de 22’nci haftanın ardından en yakın takipçisinin 6 puan önünde yer alan lider Yenicami, haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Doğan Türk Birliği’nin konuğu olacak. İki takım arasında 6 puan fark olduğu için galip gelecek olan takım için 3 puan büyük anlam taşıyacak. Zirvenin 8 puan gerisinde kalan GAÜ Çetinkaya ise liderin puan kaybı yaşamasını bekleyecek ve konuk edeceği Mağusa Türk Gücü karşısında galip gelerek yeniden yarışa ortak olmaya çalışacak. Mağusa Türk Gücü ise Lefkoşa deplasmanından galibiyetle ayrılırsa Play-out dışında kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış olacak.

Alt sıralar cadı kazanı

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada yarın Ozanköy ile Yalova, Girne’de karşı karşıya gelecek. Gerek lige direk veda edecek iki takımdan biri olmama adına, gerekse Play-out oynamama adına dikkat çeken diğer karşılaşmalar ise Baf Ülkü Yurdu – Gençlik Gücü, Lefke – Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi – Binatlı ve K.Kaymaklı – Cihangir karşılaşmalarında takımlar alacakları galibiyetle rahat bir konuma yükselmenin hesaplarını yapıyor. Ligde hafta Pazartesi akşamı Lefkoşa’da oynanacak olan Merit Alsancak Yeşilova – Türk Ocağı karşılaşması ile tamamlanacak.