Alt sıraların haftası

K-Pet Birinci Lig’in 24’üncü haftası geride kalırken lig lideri Esentepe haftayı puansız kapattı. Kağıt üzerinde favori ekiplerin beklenmedik puan kayıpları yaşadığı haftada Esentepe konuk olduğu Maraş’a 4-1’lik farklı skorla yenildi. Lig ikincisi Gönyeli ise konuk olduğu Akova’yı 3-2 mağlup ederek lider ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi. Dumlupınar’ın Mormenekşe’yi 4-0 yendiği haftada Girne Halk Evi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kaya Mehmetçik ile 3-3 berabere kalarak haftayı puan kaybı ile kapattı. Hamitköy ise bir diğer alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Doğancı’ya kendi sahasında 5-4’lük skorla boyun eğdi.

Göçmenköy sentetik zemine dönüştürülen stadında oynadığı ilk resmi müsabakada Çanakkale’ye 1-0 yenildi. Görneç’in Lapta’yı 2-1 yendiği haftada Değirmenlik ile Bostancı Bağcıl 2-2 berabere kaldı.

Gol krallığı

23 Gol: Özgür Ongun (Hamitköy)

19 Gol: Şenol Hızlıoğlu (Girne HE)

16 Gol: Süleyman Bayır (Kaya Mehmetçik)

15 Gol: Hasan Özçelik (Maraş), Mustafa Arnavut (Görneç)