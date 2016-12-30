Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin son haftası olan 15’inci haftada Binatlı, GAÜ Çetinkaya’yı konuk edecek. Bostancı Yakup Özorun Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımda puan kaybetmek istemiyor.

Davutoğlu: “Rakibimize karşı gerekli önlemleri aldık”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, GAÜ Çetinkaya maçını YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Davutoğlu, iyi bir ekibe karşı oynadıklarını hatırlatarak, iki takımın da mutlak suretle kazanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Başarılı teknik adam, maç için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve karşılaşmada eksikleri olmadığını dile getirdi. Davutoğlu, rakipleri GAÜ Çetinkaya’nın çok ciddi bir rakip olduğunun altını çizerek, Binatlı’nın da güçlü bir ekip olmadığının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Rakiplerine karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Davutoğlu, Çetinkaya’ya da başarılar diledi.

“Rakibimiz puan farkını kapatmanın moraliyle maça çıkacak”

Gökmen Davutoğlu, geçtiğimiz hafta da lider Yenicami’nin puan kaybetmesi ve Çetinkaya’nın da galibiyet almasıyla ligin zirvesindeki puan farkının 6’ya düştüğünü hatırlatarak, rakipleri Çetinkaya’nın moralli bir şekilde bu maça çıkacağını belirtti. Tecrübeli teknik adam, kendilerinin de ligin alt sıralarından kurtulmak için kazanması gerektiğinin altını çizerek bu nedenle maçın seyir zevkinin yüksek olması beklendiğini söyledi. Davutoğlu, soğuk havada iki takımın da dostça bir mücadele sergilemesini temenni etti.