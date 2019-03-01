Alt geçitte ‘karara doğru’

Uzun zaman gündemde tartışmalara neden olan ‘alt geçit’ davası ile ilgili malları zarara uğratıldığı gerekçesi ile Mehmet Şenol tarafından Gönyeli Belediyesi’ne açılan davada sona gelindi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta 21 Şubat tarihinde görüşülmeye başlanan davada dün son tanıklar dinletildi.

Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, Yargıç Gülay Süleymanoğlu huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı İlter Koyuncuoğlu davacı avukatı Ünver Bedevi, Gönyeli Belediyesi avukatları Hasan Esendağlı ve Ezer Özsoy hazır bulundu.

Bir hafta boyunca süren davada, davacı avukatı ile davalı avukatları mahkemeye toplam 9 tanık çağırdı.

Salı günü olay yerinde inceleme yapılmıştı

Gönyelide yapımı devam eden ve davalık olan ‘alt geçit’ 26Şubat tarihinde Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı ve Yargıç Gülay Süleymanoğlu bölgede yolla ilgili herhangi bir zarar olup olmadığını yerinde incelemişti.

Karar günü Pazartesi belli olacak

Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı ve Yargıç Gülay Süleymanoğlu huzurunda görüşülen ‘alt geçit’ davasında, davalı avukatı dün son tanığı dinletti. Dağlı, tarafların hitaplarını yapabilmesi için davayı 4 Mart Pazartesi sabah saat 10.30’a erteleyerek oturumu kapattı.

Neler yaşanmıştı?

Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, Gönyeli’deki anayola alt geçit yapımı inşasının, orada bulunan 6 konutlarını zarara uğrattığı, mülklerinin değerinin sıfıra düştüğü, anayola çıkış haklarının gasp edildiği iddialarıyla Gönyeli Belediyesi’ne dava açmıştı.

Talepleri ise, “yapılan köprünün ortadan kaldırılması ve yerine ‘düzgün’ bir anayol yapılması”ydı. Bu sebeple belediyeye dava açan Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, davanın gelişme kaydetmiyor oluşu ve İdari Mahkeme’de de açtıkları diğer davanın ilerleyerek sonuca varması isteğiyle, davaya ‘ara kararı’ verilmesini talep etmişti. Davacı tarafın Avukatı Ünver Bedevi, ara kararının mahkeme tarafından reddedildiğini kaydetmiş, sonuca yaklaşmayı amaçladıklarını belirtmişti.