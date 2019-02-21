“Alt geçit malımın değerini düşürdü”

Devrim DEMİR

Gündemi uzun zamandır meşgul eden Gönyeli alt geçit davası dün başladı. Mehmet Şenol’un, malları zarara uğradığı gerekçesi ile Gönyeli Belediyesi’ne alt geçit ile ilgili açtığı dava dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşüldü.

Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, Yargıç Gülay Süleymanoğlu huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı İlter Koyuncuoğlu davacı avukatı Ünver Bedevi, Gönyeli Belediyesi avukatları Hasan Esendağlı ve Ezer Özsoy hazır bulundu.

Davanın ilk tanığı Gönyeli Belediyesi’ne dava açan davacı Mehmet Şenol dün tanık olarak mahkeme huzurunda dinletildi.

Davacı avukatı Ünver Bedevi, mahkemeye 13 emare sundu.

Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, 15.30 saatine kadar devam etti.

Şenol: Mallarımın değeri düştü

Gönyeli Belediyesi’ne alt geçit ile ilgili dava açan davacı Mehmet Şenol, dün tanık kürsüsüne çıktı. Şenol, arazisinin içinden geçtiğini iddia ettiği alt geçit ile ilgili mahkemede uğradığı zararı anlattı.

Şenol, mahkemeye arazisinin çok nitelikli bir arazi olduğunu her türlü ticari yapı, hastane, banka değeri olan arsaların 5 kata kadar izni olduğunu aktardı. Gönyeli Belediyesi’nin projesi ile mallarının çok kötü etkilendiğini ifade eden davacı Mehmet Şenol, mallarının değerinin sıfırlanmadığını ancak bölgede bulunan evlerinin değerinin düştüğünü kaydetti.

Şenol, “Bölgede bulunan 6 adet arazimin anayola çıkışı yoksa bu yerlerin hiçbir değeri yoktur. Bölgenin kalkındığı emlak değerlerinden rakamsal olarak çok kolay belirlenebilir. Belediyenin yaptığı alt geçit, benim mallarımın değerini düşürdü” dedi.

“Dozeri koyup yıksınlar, bir kuruş istemiyorum”

Davacı Mehmet Şenol, yapılan alt geçit’in yıkılıp temizlenmesinin 1 Milyon TL’ye mal olacağını, devam edilmesi halinde ise bitmesi için yaklaşık 15-20 Milyon TL’yi bulabileceğini iddia etti.

Şenol, inşaatın yapılırken gayrimenkullerinin oldukça zarar gördüğünü, demirlerin ve inşaat malzemelerinin arsasında kalarak zarara uğradığını öne sürdü. Mahkemeyi yanıltmak için alınan bir karar olduğunu ifade eden Şenol, alt geçit’in yıkılmasını talep etti.

Şenol: “Yıkılmayacaksa hakkımı istiyorum”

Bölgede kirada bulunan evlerinin kiracılar tarafından boşaltıldığını anlatan Şenol, evlerin tamiratı için girişimde bulunduğunu yolun düzenlenmesi için belediyeye talepte bulunma girişimi yapmaya hazırlanırken, belediyenin 26 Aralık tarihinde davayı saptırmak için mahkemeye başvurduğunu öne sürdü. Gönyeliye talebin son yıllarda oldukça fazla bir artışın olduğunu bölgedeki gayrimenkullerin değer gördüğünü ifade eden Şenol, bin Sterline alınan arazilerin, alt geçidin yapılması ile arazi değerlerinin yarı fiyatına düştüğünü belirterek, “Gönyeli Belediyesi’nin burada haksız bir duruşu vardır. 40 yıl önce aldığım bir arazinin değeri bugün alt geçit yüzünden yarı fiyata düştü. Ben yıkılmasını istiyorum, yıkılmayacaksa hakkımı isterim” dedi.

Şenol, davalı avukatı tarafından sorgulandı

Davacı Mehmet Şenol, avukatının sorularının tamamlaması ile Gönyeli Belediyesi’ni savunan avukatlardan Hasan Esendağlı tarafından sorgulandı. Avukat Hasan Esendağlı, davacı Mehmet Şenol’a arazisini ne zaman satın aldığına dair soru yöneltti.

Davacı Şenol, arazisini 1979-1980 yılları arasında yapmış olduğu bir hizmet karşılığı aldığını ve arazi üzerine 6 adet ikiz ev projesi düzenleyerek, 1982 yılında inşaat başlatıp, 2000 yıllarında tamamlandığını anlattı.

Şenol, inşaat bittikten sonra evleri satmaktan vazgeçtiğini ve 2005 yılında kiralamaya karar verdiğini belirterek, “Bölgedeki evlerimi 500 ile 700 TL arası komik rakamlara kiraladım. En son kiracım yaklaşık 4 ay önce evi boşalttı ve tamirat için şu an evlerim boş. 25 Nisan 2018 yılında ilk dava açıldı, davalılar alt ve üst geçit yapmak için mahkemede idari kararlar üretildi. Yargı süreci Yüksek Mahkemede de devam ediyor. Haklarımı zarara uğratmak için alınan kararlar var ve mahkemeden talebim duvarın yıkılmasıdır. Arazim özellikli bir arazidir, değeri çok düştü. Bir inat uğruna yapılan kötü niyetli projedir” dedi.

Başsavcılık: “Taleplerinizde haklı değilsiniz”

Gönyeli Belediyesi avukatlarından Hasan Esendağlı’nın sorularının tamamlanması ile davacı Mehmet Şenol, bu kez Başsavcılık tarafından da sorgulandı. Davada Başsavcılık adına hazır bulunan Kıdemli Savcı İlter Koyuncuoğlu, davacı Mehmet Şenol’a bu açtığı davada taleplerinde haklı olmadığını öne sürdü. Koyuncuoğlu, davalı 2 olan devletin herhangi bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Dağlı tarafları uyardı: “Programa uyun Perşembe günü dava bitecek”

Davalı avukatı ve Başsavcılığın sorgulamasının tamamlanması ile mesai saatinin son bulması nedeniyle Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, tarafların programa uymaları konusunda uyarıda bulunarak davanın 28 Şubat Perşembe gününe kadar biteceği konusunda uyardı.

Dava, avukat Ünver Bedevi’nin tanık dinletmesi ile bugün saat 11.30’a ertelendi.