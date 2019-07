Alsancak’ta ‘sınırsız’ müzik

“Sınırlar Ötesi Dostlar Festivali” Tulips yararına gerçekleşiyor

Alsancak’ta bulunan The Soulist Coffee & Music House, Tulips Kanser Derneği yararına “2. Sınırlar Ötesi Dostlar Festivali” ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlki geçtiğimiz yıl yapılan projenin mimarları ise yine Alper Cengiz ve Roland Eyerich.

Geçen sene bir gün olarak gerçekleşen festival bu sene üç güne yayılacak. 27 -28 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Blues, Rock, Reggae, Nu-Soul, Caz ve Klasik müzikten oluşan çok geniş bir “müzikal çeşitlilik” bu yılki projenin kalbi olacak.

Programlar

27 Eylül Cuma, Blues ve Rock.

28 Eylül Cumartesi, Reggae ve Nu-Soul (farklı müzik tarzlarından karma bir program).

29 Eylül Pazar, Caz ve Klasik.

Alper Cengiz, “Paper Thieves” gurubundan 3 kişi ve Roland Eyerich

Festival’in ikinci gününe Berlin-Almanya’dan “Paper Thieves” grubu sahne alacak.

Adamızda ilk kez 12 Mayıs 2019 Cumartesi günü The Soulist’de sahne alan “Paper Thieves”, izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Grubun benimsediği Nu-Soul türü, caz ve indie rock kökenli bir müzik tarzıdır. Kıbrıs ve Yeni Zelanda’lı toplam 5 kişiden oluşan grup, The Soulist’teki programlarında çekirdek kadrosuyla 3 kişi olarak yer aldılar; Candaş Erdener (bas gitar/Kıbrıs), Eric Wermke (gitar ve vokal/Almanya), Leah Christensen (piano ve vokal/Yeni Zelanda). Paper Thieves, bu anlamlı festivali desteklemek üzere 28 Eylül'de The Soulist sahnesinde olacak.

3 günlük festivalde şu ana kadar katılması netleşen grupların şunlar;

Stingray ( Psychedelic Rock )

The Gentleman (Blues/Rock & Rock)

Blue Tears (Blues/Rock)

Paper Thieves (Nu-Soul) – Berlin/Almanya

Inchequin (Celtic Rock & Rock) (Irelanda /U.K)

Supernova Reggae Band (Reggae)

Alper Cengiz & Friends (Rock & Soul)

Katie Economidou (Classical)

Festivalde yer alacak grup, müzisyen ve bilgileri ilerleyen günlerde yeni katılımlar ile güncelleneceği duyurulurken, “müziğin sınır tanımazlığı” mesajını daha geniş kitlelere yayabilmek için sponsor arandığı bildirildi.

Sponsorluk talepleri için The Soulist’in 0548 839 8994 numaralı telefonundan Alper Cengiz veya alpercengiz@yahoo.com, rolandeyerich@arcor.de. e-maillerinden ulaşılabilir.