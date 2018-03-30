Alsancak’ta hortum kırdı geçirdi!

Alsancak’ta önceki akşam çıkan hortum birçok iş yerini hasara uğrattı. Hortum nedeniyle bazı iş yerlerinin camları kırılırken, yol kenarındaki tabelalar da zarar gördü. Bir iş yerinin de çatısı hasara uğradı.

YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediyesi Zabıta Bölümü Sorumlusu Enver Özbirim, bölgedeki 8 iş yerinde maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Özbirim: “Evlerde sıkıntı yok, 8 iş yeri zarara uğradı”

Zabıta ekiplerinin bölgeden gelen şikayetler üzerine dün öğlene kadar 8 iş yeriyle ilgili tespit yaptıklarını aktaran Özbirim, evlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Özbirim, hortum nedeniyle bazı iş yerlerinin birleşik olan camlarının kırıldığını, bazı iş yerlerinin de tabelalarının hasar gördüğünü belirterek, bir iş yerinin çatısının da zarara uğradığının tespit edildiğini söyledi. Özbirim, bu iş yerlerinin ne kadar maddi hasar uğradığının henüz tespit edilmediğini belirterek, ilerleyen günlerde bu tespitlerin şirketler tarafından yapılacağını şuanda acil bir maddi durum ortaya çıkmadığını aktardı.