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Alsancak’ta 2 saatlik kesinti

Alsancak’ta 2 saatlik kesinti

Alçak gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Alsancak bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

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Alçak gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Alsancak bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 10.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında gerçekleşecek kesintiden Alsancak Starling Market ve civarının etkileneceği belirtildi.

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