Alsancak’ta 2 saatlik kesinti

Alçak gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Alsancak bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 10.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında gerçekleşecek kesintiden Alsancak Starling Market ve civarının etkileneceği belirtildi.