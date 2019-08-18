Alsancak’ta 2 saatlik kesinti
Alçak gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Alsancak bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
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Alçak gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Alsancak bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 10.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında gerçekleşecek kesintiden Alsancak Starling Market ve civarının etkileneceği belirtildi.
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