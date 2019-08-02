Alsancak'a Özmenek anısına anlamlı katkı

Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.

Alsancak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kitaplıklar; Atatürk büstü-otobüs durağı yanı, Yusuf Erol Spor Kompleksi, Atakara Süpermarket karşısı ve Maremonte Halk Plajı’nda oluşturuldu.