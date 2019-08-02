Alsancak'a Özmenek anısına anlamlı katkı
Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.
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Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.
Alsancak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kitaplıklar; Atatürk büstü-otobüs durağı yanı, Yusuf Erol Spor Kompleksi, Atakara Süpermarket karşısı ve Maremonte Halk Plajı’nda oluşturuldu.
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