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Alsancak'a Özmenek anısına anlamlı katkı

Alsancak'a Özmenek anısına anlamlı katkı

Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.

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 Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.

Alsancak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kitaplıklar; Atatürk büstü-otobüs durağı yanı, Yusuf Erol Spor Kompleksi, Atakara Süpermarket karşısı ve Maremonte Halk Plajı’nda oluşturuldu.

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