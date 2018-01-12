Alsancak 'yol çilesi' için eylemde!

Alsancak Belediyesi bu sabah saat 07.45'te, Lapta – Girne Anayolu üzerinde Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yaptı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser önceden yaptığı açıklamada, Alsancak, Lapta, Karşıyaka ve civar köylerin her gün kullandığı Lapta – Girne Anayolu’nun gerek yol güvenliği, gerekse trafik yoğunluğu sebebiyle halka eziyet haline geldiğini belirterek, halkın güvenlik ve refahının her şeyin önünde olduğu bilinciyle devlete seslerini duyurabilmek adına, Alsancak Belediyesi olarak cuma günü, saat 07.45 ile 10.00 saatleri arasında ilgili güzergahta bulunan Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem kararı aldıklarını vurgulamıştı.

Eylem için toplanan kalabalık trafik çilesine işaret etti...

Yolun bir kısmı trafiğe kapandı, akış polis kontrolünde tali yoldan ve refüjden verildi.

Alsancak'tan Girne'ye, Batı yönünden akan trafikte uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi. Bazı sürücüler kornalarla eyleme destek verdi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser eylemde yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bu sorun devlet sorunudur, gelin birlikte çözelim dedik, yardım görmedik, çok uğraştık ama seçim yasaklarına takıldık, her türlü yardımı sunduk ama çözüm bulamadık. Eve giden bakanımızdan yardım alamadık, bu sorunun tüm adaya ulaşması temenni ediyoruz.”

Yolla ilgili yaşanan süreci anlatan Ataser'in açıklamasında önemli satır başları ise şöyle:

"2018 bütçesiyle bu soruna katkı koyun ve bu sorun çözülsün. Ulaşım her şeydir. Birçok yetkiliye derdimizi anlattık, pek çok kez kapıları çaldık, bürokrasi sıkıntılarını aşamadık. TC her konuda olduğu gibi bu konuda da yanımızda oldu. Onlara da teşekkürü bir borç biliriz”.

“Her yolu denedik fakat seçim yasaklarına takıldık. Bir çalışma yapılıp bu yol ile ilgili bütçeye para konmalı. Eski bakanımız bizi birçok kez kandırdı. Halk da onu iyi bir niyetle eve gönderdi”.

“Yeni kurulacak olan hükümete sesleniyorum, bizim sıkıntımız küçük, bürokrasi engellerimiz büyük, bu güzel ülkenin, bölgemizin değerini bilelim”.

Biz belediye başkanı olarak her şeye hazırız. Lapta belediye başkanı bizimle farklı düşüncede, onlarla da bizimle temas kurması için çağrıda bulunuyoruz. Alsancak olarak hazırız. Vatandaşa ve bölgeye güven vermeye hazırız. Seçim sürecine giriliyor olmasını öne sürüp beni eleştiriyorlar, hodri meydan...

Halk bize güvensin her sorunu aşarız”

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA