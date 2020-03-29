Alsancak Ulugün’e ağlıyor

Alsancak’ın sevilen simalarından 27 yaşındaki Okan Ulugün Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Alsancak Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Ulugün’ün 1 aydır yurt dışında tedavi gördüğü öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Okan Ulugün’ün damar iltihaplanması (Vaskülit) rahatsızlığı olduğunu ve bir aydır Türkiye’de tedavi gördüğünü söyledi. Ulugün’ün rahatsızlığının ilerlediğini ve böbrekleri ve ciğerlerinin hasar gördüğünü kaydeden Ataser, Ulugün’ün yarın Alsancak’ta defnedileceğini kaydetti.