'Alsancak Misafirhanesi'nin bugün kapatılması bekleniyor

Dila ŞİMŞEK

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, çocuklara izinsiz olarak dini eğitim veren “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği”nin, ruhsatsız kullandığı Alsancak Misafirhanesi’ni kapatıyor.

Alsancak Misafirhanesi adı verilen villanın, Belediyeden gerekli işletme izni ve ruhsatının olmadığından dolayı bugün mühürlenmesi bekleniyor.

Dün itibariyle, ‘binayı boşaltmaları için zaman tanındığını’ belirten Ataser, hafta sonu da denetim yapıldığını ifade etti.

Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da, “Belediye, izinsiz kullanımdan dolayı misafirhaneyi kapatma yetkisine sahip. İzinsiz yatılı eğitimle ilgili ise biz Girne Kaymakamlığı’na ve Polis Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdık. İzinsiz eğitim verilmesi de engellenecek” şeklinde konuştu.