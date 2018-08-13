Alsancak Kekilli’yle coştu

Sanatçı repertuarında kendi besteleri yanında Barış Manço, Cem Karaca ve Neşet Ertaş şarkılarına da yer verdi. İki saat sahnede kalan sanatçı, ''Karagözlüm'' şarkısını Kıbrıslı seslerden Örge VOLKAN ile seslendirdi, büyük alkış aldı.

Konserin sonunda ikinci defa sahneye davet edilen Alsancak Belediye Başkanı Fırat ATASER ise Final Organizasyon Direktörü Yıltan TOZAKI'ya, belediye çalışanlarına, emek veren herkese ve tüm sponsorlara teşekkür ederek, Alsancaklılar’a seslendi, “Bu çok güzel geceyi belediyemiz olarak sizlere armağan ediyoruz” dedi.

Murat Kekilli'ye de gecenin anı plaketini takdim ederek ilk defa bir konserden çok büyük bir keyif aldığını söyleyeyerek sanatçıya teşekkür eden Başkan Ataser, ayrıca ''Dolama dolamayı'' isimli şarkıyı da Kekilli ile birlikte seslendirdi.