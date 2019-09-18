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Alsancak Belediyesi gıda denetimi yaptı

Alsancak Belediyesi gıda denetimi yaptı

Alsancak Belediyesi Zabıta ekipleri, Okul kantinleri ve İşyerlerini denetledi.

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Alsancak Belediyesi Zabıta ekipleri, okul kantinleri ve İşyerlerini denetledi. Denetimde kantinlerde; hijyen, ürün son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı 

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, zabıta ekiplerinin, öğrencilerin sağlıklı koşullarda tüketim yapmaları için okul kantinlerindeki denetimini eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdüreceklerini belirtti.

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