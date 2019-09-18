Alsancak Belediyesi gıda denetimi yaptı
Alsancak Belediyesi Zabıta ekipleri, Okul kantinleri ve İşyerlerini denetledi.
A+A-
Alsancak Belediyesi Zabıta ekipleri, okul kantinleri ve İşyerlerini denetledi. Denetimde kantinlerde; hijyen, ürün son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, zabıta ekiplerinin, öğrencilerin sağlıklı koşullarda tüketim yapmaları için okul kantinlerindeki denetimini eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdüreceklerini belirtti.
Bu haber toplam 46 defa okunmuştur
Etiketler : Alsancak Belediyesi
Önceki ve Sonraki Haberler