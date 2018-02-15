Alpet Pazarlama ve İletişim Müdürlüğü’ne Burçak Ersever atandı

Altınbaş Holding’in Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren grup şirketi Alpet’in Pazarlama ve İletişim Müdürlüğü görevine sektörde deneyimli isim Burçak Ersever getirildi.

Alpet’in pazarlama faaliyetlerinin yönetimini sağlamak, büyüyen ve gelişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla Pazarlama ve İletişim Müdürlüğü görevine Burçak Ersever atandı. Geçtiğimiz 8 yıl boyunca çalıştığı Petrol Ofisi’nde Marka ve İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Ersever, yeni görevinde, Alpet’in önümüzdeki dönem pazarlama ve iletişim projelerinden sorumlu olacak.

Ersever, 2018 pazarlama iletişiminde, müşterinin tercih ettiği markalardan biri olma konusunda marka algısını güçlendirmeyi, müşteri ve bayi iletişiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve Alpet istasyonlarında yeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

Ersever; ‘’Hep Birlikte Daha İleriye’’ sloganıyla 2018’e başlayan Türkiye’nin milli markası Alpet’in, yenilikçi yaklaşımlarla bayileriyle olan güçlü iletişiminin daha da kuvvetlenmesi, sektörde fark yaratarak akaryakıt ve akaryakıt dışı satışlar alanında büyümesi hedeflerine odaklanacağını ve bu konularda birçok sürpriz atılımları olacağını aktardı.