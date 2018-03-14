Alper Kul ile kahkaha tufanı

Güldür Güldür Show'daki performansıyla ekranlarda herkesi kahkahaya boğan Alper Kul, tek kişilik stand-up gösterisi “Hamileyim” ile geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs’ta sahne aldı. Media World organizasyonu ile Cumartesi ve Pazar akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularından (BKM) Alper Kul’un iki gece boyunca tıka basa dolduğu komedi gösterisinde adeta kahkaha tufanı yaşandı. Kahkahaların havada uçuştuğu gösteride Alper Kul dakikalarca alkışlandı. Ünlü oyuncu, “Hamileyim” adlı gösterisini “Hormonları ip atlayan lohusa bir anne, uyumayan bir evlat ve şaşkın bir babanın hikayesi” olarak özetlerken, “Babalık sonradan öğrenilir” söyleminin komedisini yaptı. Evli bir erkek olmanın, bekar arkadaşlarıyla arasında neleri değiştirdiğiyle başlayan oyun, erkeklerin kimseye söylemediği iç seslerini de itiraf etti.