Alper Kul “Hamileyim” ile güldürecek

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncularından Alper Kul, tek kişilik “Hamileyim” adlı komedi oyunu ile Lefkoşa’da sahne alacak.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 10 ve 11 Mart’ta yer alacak oyun saat 20.00’de başlayacak. Media World organizasyonu ile gerçekleşecek, biletlerin Deniz Plaza satış yerlerinden temin edilebileceği tek kişilik komedide Alper Kul; izleyici hormonları – ip atlayan lohusa bir anne – uyumayan bir evlat ve şaşkın bir babanın hikayesini canlandıracak.