Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreterya Üyesi Alpay Durduran'a açık kalp ameliyatı ve kalp kapakçığı onarımı operasyonu yapıldı. Durduran'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu öğrenildi.



Alpay Durduran’ın oğlu Turgut Durduran gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



Turgut Durduran, duayen siyasetçi Alpay Durduran’ın 15 gün önce kalp krizi geçirdiğini ve 13 Mayıs tarihinde 5 damarında bypass yapıldığı ve kalp kapakçığında tamir yapıldığını kaydetti.



Alpay Durduran’ın yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğunu belirten Turgut Durduran, genel olarak durumunun iyi olduğunu ekledi.