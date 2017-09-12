Alparslan Afsin’in ölüm nedeni açıklandı

Gazimağusa’da dün yaşamını yitiren 64 yaşındaki Alparslan Afsin’in ölüm nedeninin “uyku apnesine bağlı ritim bozukluğu” olduğu tespit edildi.

Afsin, dün iş yerinin önünde sandalyede oturmakta olduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Polis açıklamasına göre, doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “uyku apnesine bağlı ritim bozukluğu” sonucu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.