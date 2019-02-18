"ALO 1191" münhal sonuçları açıklandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde hizmete geçirilecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda görevlendirilmek üzere Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından mezun 4 (Dört) sözleşmeli personel istihdamı için yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavda ilk 4’e giren adaylar sözleşmeli olarak istihdam edilecek.