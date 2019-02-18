"ALO 1191" münhal sonuçları açıklandı
ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı münhali için yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı.
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde hizmete geçirilecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda görevlendirilmek üzere Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından mezun 4 (Dört) sözleşmeli personel istihdamı için yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavda ilk 4’e giren adaylar sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
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