Alnar Avrupa ikincisi

Hollanda’nın Veldhoven Şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda mücadele eden Mustafa Alnar Avrupa ikinciliği elde ederek ülkemize ikinci kez gümüş madalya kazandırmış oldu.

Finale kadar maç kaybetmedi

Çıktığı beş karşılaşmanın beşini de galibiyetle geçerek adını finale yazdıran Alnar Final karşılaşmasını 5 – 7 kaybetti. Önceden üç kez Yıldızlar Avrupa Üçüncülüğü, geçtiğimiz yıl da Yıldızlar Avrupa İkinciliği ve Dünya Üçüncülüğü elde eden Milli sporcumuz İlk turda Alman rakibi Alen Salic’i 7-5 mağlup ederken 2. ve 3. Turlarda Slovenya’dan Michal Soltys ve Finlandiya’dan Mikael Haapaniemi karşısında ayni sonuçla 7-3 galip gelerek hiç maç kaybetmeden Çeyrek Finale yükseldi. Çok çekişmeli geçen maçlarla Çeyrek Finalde Alman sporcu Christian Froehlic’i ve Yarı Finalde Danimarka’dan Mickey Krause’u ayni skorla 7-6 yenmeyi başararak geçtiğimiz yıl yaptığı gibi adını Finale yazdırdı.

Finalde hatasız oynadı

Mustafa Alnar Finalde karşılaştığı Polonyalı sporcu Wiktor Zielinski karşısında çok başarılı bir oyun sergiledi. Her iki sporcunun neredeyse hatasız oynadığı karşılaşmanın ilk bölümü 2 -2, ikinci bölümü 4 – 4 tamamlandı. Final karşılaşmasının final bölümünde daha iyi oynayan taraf olan Zielinski’ye 7 – 5 kaybeden Mustafa Alnar 2018 Avrupa Gençler Şampiyonası İkincisi oldu.

Mustafa Alnar geçtiğimiz yıl yine 8 Top Disiplini’nde Yarı Finalde karşılaştığı Wiktor Zielinski’yi 6-5 skorla geçerek Finalde elenmiş ve Gümüş Madalya elde etmişti.

Bir madalya daha alırsa Dünya Şampiyonası’na davet alacak

5-10 Aralık tarihlerinde Rusya’nın Kremlin şehrinde gerçekleşecek olan 2018 Dünya gençler Şampiyonası’na davet edilebilmek için Mustafa Alnar’ın 8 Top veya 9 Top disiplinlerinde en az bir madalya daha alması gerekiyor. 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan Avrupa Şampiyonası’nda tüm karşılaşmalar internet üzerinden canlı yayınlanırken, final karşılaşmaları da ulusal Hollanda spor kanallarında canlı veriliyor.