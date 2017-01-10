Almanya'nın eski cumhurbaşkanı öldü





Almanya'da 1994-1999 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Roman Herzog 82 yaşında hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Roman Herzog'un öldüğü belirtildi.



Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası 7. Cumhurbaşkanı olan Herzog 1987-1994 yıllarında Anayasa Mahkemesi başkanlığı da yapmıştı.



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili olan Roman Herzog evli ve iki çocuk babasıydı.