Almanya'da koalisyonda uzlaşı

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokrat Parti SPD'nin koalisyon sözleşmesi üzerine anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Alman Bild gazetesine göre, koalisyon sözleşmesinde Sosyal Demokrat Parti SPD, dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz'un hükümette dışişleri bakanı olarak yer alacağı, şimdiki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ise maliye bakanı olarak görev yapacağı ileri sürülüyor.

Koalisyon hükümetinin en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik CSU'nun lideri Horst Seehofer içişleri bakanı olacak.

Almanya'da geçen yılın eylül ayında gerçekleştirilen genel seçimlerden bu yana devam eden hükümet kurma girişimlerinde sonuca ulaşıldı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU ise, ekonomive savunma bakanlıklarını alacak.