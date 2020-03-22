Almanya Başbakanı Merkel karantinada

Angela Merkel, kendisini iki hafta boyunca evde karantina altına alacağını duyurdu. Merkel, kendisine daha önce farklı gerekçe için müdahalede bulunan doktorlarından birinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine bu kararı aldı. 65 yaşındaki Şansölye, Covid 19 salgınında risk grubunda yer alıyor.

Almanya'da bugüne kadar 25 bine yakın koronavirüs vakası görükürken, 22 Mart'ta kaydedilen 9 can kaybıyla birlikte ölü sayısı da 93'e yükseldi. Ülke, koronavirüs kaynaklı Avrupa'daki en düşük ölüm oranına sahip.

Almanya'da iki kişi bir araya gelemeyecek

Öte yandan Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler, aynı evde yaşayanlar ve mesleki zorunluluk gibi sebepler haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi 2 hafta süre boyunca yasaklandı.

Toplu taşıma ve cenaze törenleri ise yasak kapsamı dışarısında tutuldu.

Karar, pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda alındı. Toplantıdan beklenen tüm ülkeyi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı ise çıkmadı. Toplantıda alınan karara göre restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Evlere paket servisleri ise bundan etkilenmeyecek.

Kaynak: Euronews