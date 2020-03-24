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Alman turistler geri dönüyor

Alman turistler geri dönüyor

Mağusa Bölgesi’ndeki Salamis Bay Conti Resort Hotel, Port View ve Oscar Park Hotel’de konaklayan turist kafileleri ülkelerine dönüyor.

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Mağusa Bölgesi’ndeki Salamis Bay Conti Resort Hotel, Port View ve Oscar Park Hotel’de konaklayan turist kafileleri ülkelerine dönüyor.

İlk corona virus vakasının görüldüğü Alman turist kadın ile corona virüs bulaşan eşinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün sağlıklı olarak ülkelerine dönüyor.

Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu karantina standartlarına uygun olarak gözetim altında tutulan turist kafileleri de, karantina sürelerinin dolmalarının ardından ülkelerine dönüyor.

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Turist kafilesini taşıyan otobüs şoförlerinden Salahi Debreli gerekli sağlık önlemlerinin alınarak turistlerin sabahın ilk saatlerinden  itibaren havaalanına götürmek üzere topladıklarını ifade etti.

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Turist kafileleri sabahın erken saatlerinden itibaren otellerinden çıkış yaparak otobüslerle sıkı tedbirler içinde Ercan Havaalanı’na götürüldü.

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