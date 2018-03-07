"Alman Kuir Film Festivali" başlıyor.

Envision Diversity Derneği’nin düzenlediği Alman Kuir Film Festivali, 9 Mart Cuma günü başlıyor. Filimler, 9, 13, 16 ve 20 Mart tarihlerinde gösterilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gösterimler Lefkoşa, Köşklüçiftlik-Kumsal Mahallesinde bulunan AB Bilgi Merkezi’nde olacak. Almanca filimler, Türkçe alt yazı ile sunulacak.

Festivalin ilk günü Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından resepsiyon da verilecek.

FİLMLER

Açıklamada, gösterilecek filimler şöyle aktarıldı:

“9 Mart Cuma günü: Aus Der Haut / Kabuğunu Kırmak: 17 yaşında genç bir erkeğin iç dünyasında barındırdığı ben kimim ve nereye aitim üzerine çıkmış olduğu sürece tanıklık edeceğiz.

13 Mart Salı günü: Romeos / Romeolar: 20 yaşındaki Lukas cinsiyet değiştirme tedavisindeki adımları atan transeksüel bir erkektir. Lezbiyen arkadaşı Ine ile olan arkadaşlığı tüm değişimleri ve özümseme sürecini kolaylaştırmaktadır. Lukas Köln’de geçirdiği günler sırasında bir adamdan hoşlanmaya başlar fakat Lukas ona gerçekten kim olduğunu söylemeli midir?

16 Mart Cuma günü: Ungesagt / Konuşulmayan: Marie ve Sarah isimli iki kadının başlarından geçen arkadaşlık, aşk ve heteronormatif düzenin getirdiği kaygılar üçgeninde duygularla olan hesaplaşmalarını ve çifte hayatla Marie’nin verdiği mücadeleye karşılık, Sarah’ın Marie’ye karşı beslediği yoğun aşkı izleyeceğiz.

20 Mart Salı günü: Vier kriegen ein Kind / Dördümüz de Çocuk Bekliyoruz: Bir çocukları olmasını düşleyen 2 çift vardır. Neele ile Steff ve Kalle ile Jens. Steff hamileliğini öğrendiğinde, hamileliğinin Kalle Schmitz’e ait bir spermden olduğunu bilmiyordu. Hastanede çıkan bir karışıklık söz konusu iken aynı yıl Kalle de partneri Jens ile birlikte çocuk sahibi olmak ve aile kurmak istemektedir. Olaylar gelişe dursun, her iki çiftte kaderleri ile bir sınavdan geçeceklerinden bir haberdardırlar.”