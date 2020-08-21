Allaha Emanet Gidiyoruz

Bütün dünya pandemi ile mücadele ediyor. Bu nedenle dünya genelinde insanlık birçok şeyden, özellikle ekonomiden tavizler veriyor. Ama bu koronavirüsle çok fazla zarar görmeden yaşamak için hazırlık yapıyor.

Pandemi hastanesi ve gerekli teknik cihaz, tedavide kullanılacak ilaç ve elbette aşı çalışmaları da beraber yürüyor.

Gelişmiş ülkeler ve özellikle İlaç şirketleri aşıyı ilk üreten olmak için ciddi bir yarış içindedir. Ülkeler ayrıca üretilecek aşılardan satın almak için de çaba gösteriyor. Şimdiden siparişler veriyorlar.

KKTC ne yapıyor?

Hiç.

Mart ayı başında bizi evlerimize hapsettiler. 2 ay kapalı kaldık. Hiçbir hazırlık yapmadılar. Sadece test ve vaka sayısı saydılar. Bu dönemin sonunda günlük vakalar sıfırlandı.

Mayıs ayı başında içe açıldık. 2 ay da öyle geçti. Yine hiçbir hazırlık yapmadılar. Ama test ve vaka sayısı saymaya devam ettiler. Günlük sıfır vaka olmasıyla da böbürlendiler. Başka da bir şey yapmadılar.

4 ayın sonunda Temmuz ayı başında bu kez dışa da açıldık. Neredeyse 2 ay daha geçti. Yine hiçbir hazırlık yok.

Ama günlük vaka sayısı artık sıfır değil. Koronavirüsle yeniden karşı karşıya geldik. Hem de giderek günlük 10-12 vaka ile yüz yüzeyiz.

Kapandığımız Mart başından bu yana neredeyse 6 ay geçti. Sağlık Bakanı nihayet daha dün “Pandemi Hastanesi projesi hazır” dedi.

Bu da başka bir skandal. Önce ülkeden bir mimar-mühendis grubu ile anlaşıldı ve proje hazırlatıldı. Sonra devreye KTMMOB girdi. Bu işin böyle yapılamayacağını Birliğin bütün mimar-mühendislere “Hizmet Alımı” duyurusu yapılacağını ve mimar-mühendislerin grup kurarak buna müracaat edeceğini, kendi puanlama yöntemi ile projeyi hangi ekibin hazırlayacağına karar verileceği konusunda Sağlık Bakanlığı ile mutabakat imzalandı.

KTMMOB görevini yaptı. Onlarca mimar-mühendis ekip kurarak müracaat etti. Bir ekip görevi üstlendi.

Ama bakan projeyi Ankara’dan temin etti. KTMMOB ile imzaladığı anlaşmayı çöpe attı.

Yok artık dedirtecek bir skandal daha.

Dün itibarıyla dışa açıldığımız 1 Temmuz’dan bu yana toplam vaka sayısında 100’ü geçtik. Buna her gün ortalama 10 kişi daha ekleyin ve nereye gidiyoruz sorusuna cevap bulun.

Hala hiçbir hazırlığımız yok.

Hala işin ciddiyetinin farkında değiliz.

Hala “aman anavatan gücenmesin, Türkiye’den gelen yolculara ‘çekil o yanı’ demeyelim” diyerek kararlar alıyoruz.

Ekonomiyi yeniden canlandıracağız diye alınan açılım kararları ne ekonomiye, ne sağlığa, ne de başka bir şeye yaramadı.

Zaten hiçbir hazırlık yapılmadan açılmak bir anlamda Rus ruleti oynamaya benziyordu.

Şimdi okulların açılması konuşuluyor. Bugün Eğitim ve Sağlık Bakanları okulların nasıl açılacağını açıklayacak.

Bundan önce olduğu gibi bu kararlar da ilerleyen günlerde geri adım atılarak değiştirilecek. Çünkü okullar kapanalı 6 ay oldu ama hiçbir hazırlık yapılmadı. Siz hiç hazırlık yapmadan, hiçbir önlem almadan neyi, nasıl yapacağınıza nasıl karar vereceksiniz.

KKTC’yi gerçekten zor günler bekliyor. Deyim yerindeyse “Allaha emanet gidiyoruz”.

Bakalım daha ne kadar gideceğiz?