Alkolün etkisiyle, dehşet saçtı

Lefkoşa’da Tofaş Işıkları olarak bilinen noktada dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki alkollü ve aşırı süratli öğrenci Osas Omorefe, önce sağ şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı, ardından çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere ve yol kenarında park halindeki bir diğer araca çarptı.

125 miligram alkol tesiri altında…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06.04.2018 tarihinde saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 1,2 kilometreler arasında çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Doğu istikametine doğru nefesinde % 125 Mlgr Alkollü içki tesiri altında ve Süratli bir şekilde seyreden Gönyeli'de sakin- Osas OMOREFE (E-30.Nijerya, Öğrenci) yönetimindeki HR 745 plakalı Honda Accord marka salon araç sürücüsünün seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Ecevit sokağı kavşağına geldiğinde seyrüseferi güç duruma sokmamaya çaba harcamadan sağ şeride geçmesi sonucu o esnada sağ şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Lefkoşa'da sakin Aytaç Kalender (E-39) yönetimindeki HS 786 plakalı Toyota Allex marka salon' aracın sol ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır.Çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru savrulan HS 786 plakalı araç yolu gidiş ve geliş olarak ikiye ayıran Karayolları Dairesine ait çelik bariyerlere sağ yan kısmı ile çarptıktan sonra ön kısmı Doğu istikametine bakar bir şekilde sağ şerit içerisinde durmuştur.HR 745 plakalı araç ise kontrolsüz bir şekilde savrularak sağ yan kısmı ile çelik bariyerlere çarptıktan sonra yolun solundan dışarıya çıkarak Net Lift isimli işyeri önünde ön kasa Güney istikametine bakar bir vaziyette park halinde bulunan Boğazköy' de sakin Hasip FELLAHOĞLU (E41) sorumluluğundaki MZ 910 plakalı Suzuki Swift marka salon aracın ön kısmına HR 745 plakalı aracın ön kısmı ile çarpıp ön kısmı Kuzey istikametine batar bir vaziyette durmuştur. Çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan MZ 910 plakalı araç ise arka kısmı ile Uzun Inşaata ait vitrin camına çarptıktan sonra durmuştur. Kata sonucu yaralanan HR 745 plakalı ataç sürücüsü Osas Omurefe HS 786 plakalı araç sürücüsü Aytaç Kalender, ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Hamide Kalender (K-40) ve Zekai Kalender (Çocuk-E-2) hafif bir şekilde yaralanarak kaldırılmış oldukları L.D.H Acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip ayni gün taburcu olmuşlardır. Tahkikat devam etmektedir.”

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