Girne’de 9 Eylül tarihinde meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak aranan zanlı A. K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Suçunu itiraf eden zanlı, mahkemede söz alarak özür diledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Girne’de meydana gelen adam yaralama olayında kimliği meçhul erkek şahsın A.K olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlı A. K.’nin 9 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Girne'de kaldırım üzerinde, kendisine güldüğü gerekçesiyle iki kişiye saldırdığını aktardı.

Polis, Girne'de sakin Enes Bayhan ve Cengiz Atila’nın boğazlarını sıkarak darp edip tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçağı Cengiz Atila'nın karnı ile göğüs kısmına sokan zanlının, Enes Bayhan'ın da sağ el kısmına sallayıp yüzeysel sıyrık oluşmasına neden olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Bıçak henüz tespit edilemedi

Olayın akabinde başlatılan soruşturmada birçok kamera kayıtlarının incelendiği ve zanlının A. K. olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının 19 Eylül tarihinde tutuklandığını mahkemeye aktaran Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ancak olayda kullanılan bıçağın henüz tespit edilemediğini bu nedenle soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı mahkemede özür diledi: “Alkollüydüm, pişmanım”

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı mahkemeden özür dileyerek pişman olduğu ve alkollü olduğu için kendini kaybedip bu suçu işlediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.