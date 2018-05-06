Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün aşırı alkollü bir araç sürücüsü trafik kazasına neden oldu. Kaza dün sabaha yakın 01:40 raddelerinde meydana geldi. 136 promil alkollü içki tesiri altında olan 25 yaşındaki Emine Mısırlıoğlu, PK 013 plakalı araçla Küçük Kaymaklı Hilal Sokak boyunca batıya doğru giderken Gzt. Kemal Aşık Caddesi yol kavşağına geldiğinde, kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde caddeye giriş yaptı ve o esnada cadde üzerinde 190 promil alkol tesiri altında aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden 27 yaşındaki Evren Özöven yönetimindeki JT 952 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.