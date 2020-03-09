Alkollü sürücü dehşet saçtı

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün sabah meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Chunwunwike Ernest Okeke yönetimindeki RD 057 plakalı salon aracı ile Lefkoşa’ya doğru dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyrettiği esnada önünde seyreden TMH 303 plakalı Vito’ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile duramayarak anayolda sürüklenen RD 057 plakalı araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Trafik felç oldu, yaralılar hastaneye sevk edildi…

Kazanın ardından RD 057 plakalı araç sürücüsü ve araçta olanlar kazayı yara almadan atlatırken, Vito araçta bulunan Osman Çil, Rifat Şenol Erbilek, Yunus Zümre ve Kapiamba Aimee Kazadi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Girne Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından çok sayıda polis ekibi, olay yerine geldi. Trafiğin işlek saatlerinde kaza nedeniyle kapanan yol, sürücülere zor anlar yaşattı. Anayola dökülen araba yağı ve parçaların temizlenmesi ile trafik polis kontrolünde tek şeritten verildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma henüz tamamlanmadı.

Chunwunwike Ernest Okeke’nin kullanımındaki RD 057 lüks araç’ta 50 bin TL’lik hasar, TMH 303 plakalı Vito’da 5 bin TL’lik hasar, çelik bariyerlerde ise 2 bin 500 TL’lik hasar oluştu.