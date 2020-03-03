Alkollü sürücü dehşet saçtı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda dün gece geç saatlerde alkol alarak direksiyon başına geçen 35 yaşındaki Emre Yahya kazaya neden oldu. Saat 23.00 sıralarında kanında % 76 miligram alkol olduğu tespit edilen Yahya, yönetimindeki JR 126 plakalı araç ile aşırı süratle seyrettiği esnada, 24 yaşındaki Onur Alver yönetimindeki ES 902 plakalı salon araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yol içinde savrulan ES 902 plakalı salon araç, bariyerlere çarparak anayol içine savrulup ters bir şekilde durabildi.

Alkollü sürücü Emre Yahya’nın kullanımındaki JR 126 plakalı araç ise yoldan çıkarak takla attıktan sonra tavanı üzerinde durabildi.

Yaralanan olmadı

Kazanın ardından anayol savaş alanına döndü. Trafik uzun süre dururken, kazanın ardından yaralanan olmadı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.