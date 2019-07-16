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Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Göçmenköyde alkollü sürücü park halindeki arabaya çarparak kaçtı

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Alkol alarak direksiyon başına geçen sürücü park halindeki araçlara çarptı. Göçmenköy’de Polis Müfettişi Asım Başaranel’e ait park halindeki LZ 844 plakalı salon araca çarpan alkollü sürücü zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, araç sahipleri  bu sabah kapılarını açınca şok görüntü ile karşılaştı.

Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, alkollü sürücüyü kısa sürede aracı ile tespit ederek ifadesini almak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne sevk etti.

Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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