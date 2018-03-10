Alkollü sürücü böyle durabildi!

Lefkoşa Mağusa anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığ kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 10.3.2018 tarihinde saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzerinde, Kelechi Samson Oganez (E-25), 199 promil alkol tesiri altında, yönetimindeki PU 740 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Dağyolu (Değirmenlik -Girne Anayolu) kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan orta refuje çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Zoe Gumbo (K-23), Gaynar Mamo (K-23), Antonette N. Mthomb (K-23) ve İsrael Organeze (E-22) yaralanarak kaldırıldıkları LDH'de tedavileri hâlen sürüyor. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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