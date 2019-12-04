Alköllü sürücü bariyerlere çarptı
Girne-Alsancak Çevre yolunda 41 yaşındaki alkollü sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedince kaza yaptı
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Girne-Alsancak Çevre yolunda dün akşam saat 20.00 sıralarında 41 yaşındaki Aslı Tekman Can, direksiyon başına alkollü geçince kaza yaptı. Polis’ten alınan bilgide, yönetimindeki HR 193 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyreden Can’ın 143 miligram alkollü olduğu öğrenildi.
Can, yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, Can’ın kullanımındaki araçta büyük hasar meydana geldi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Fotoğraflar : Anton Koliesnik
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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