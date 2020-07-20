Alkollü sürücü 2 yayaya çarptı!

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Göktürk Gültekin 193 promil alkol tesiri altında, JH 846 plakalı salon aracı ile "dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada" yolu yaya olarak geçmeye çalışan 20 yaşındaki Enes Dündar ve 22 yaşındaki Batuhan Demiriz’e aracının ön kısmı ile çarptı.

Bu sabaha karşı saat 02.50 sıralarında meydana gelen kaza sonrası iki yaya hastaneye kaldırıldı. Enes Dündar’ın iki bacağında kırık, Batuhan Demiriz’in karın bölgesinde yaralanmalar olması nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından sürücü Göktürk Gültekin tutuklandı.