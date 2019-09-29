‘Alkollü’ bindiği gemide ‘rahatsızlık yarattı, kendisinİ uyaranların başına ‘soba’ fırlattı

Yolcu olarak bindiği gemide alkollü tavırları ile çevreye rahatsızlık veren bu nedenle kendisini uyaran gemi çalışanı B.M’nin kafasına elektrikli soba fırlayarak yarılmasına neden olan K.C mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının yaralama, ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık ”suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Çamlıbelli, 26 Eylül 2019 tarihinde saat 08.10 sıralarında Girne Turizm Limanı’nda bulunan bir şirkete ait gemide 168 promil alkolün etkisi altında olan zanlının, gemi çalışanı K.C’ye makul mazereti olmaksızın bağırıp, çağırdığını belirtti.

Zanlının tasarrufundaki demirden mamul elektrikli sobayı da kendisini gemiden inmesi için uyaran şirket çalışanı B.M.’nin kafasına atarak, 1,5 cm yarılmasına neden olduğunu ifade etti.

Çamlıbelli, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının ülkeye turist olarak geldiğini kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 3 bin 500 TL nakit teminat ve iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının teminata bağlanmasına emir verdi.