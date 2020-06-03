Alkol tesiri altında darp ettiler

Girne’de meydana gelen kavgada 5 genç, alkol tesiri altında bir barın park alanı içerisinde, 2 kişiye saldırdı, polis, gençleri yaralama, kavga ve sarhoşluk meselesi ile ilgili olarak mahkemeye çıkardı.

Girne’de meydana gelen yaralama, kavga ve sarhoşluk meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 7 zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. İlk etapta tutuklanan 2 zanlı şikayetçi olduklarının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldılar.

Mahkemede ifade veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, 30 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23.40 raddelerinde, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir barın park alanı içerisinde, zanlılar D.C., M.G.K.R., E.H.C., S.T.A., T.L.I.’nin alkollü içki tesiri altında bulundukları esnada H.H.D. ve Ö.G.’yi darp ettiklerini ve H.H.D’nin yaralanmasına sebep olduklarını söyledi. Kavga sırasında yaralanan zanlı M.G.K.R.’nin ise olay yerinde kırılan cam bardak ile yaralandığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Kardeşler, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gidildiğini ve bazı zanlıların olay yerinden kaçtığını, bazılarının ise suçüstü yakalandığını aktardı. Polis olay yerinden kaçan 6 zanlının ise daha sonra tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis Memuru Adnan Kardeşler mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlıların etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmasına ve çeşitli koşullarla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.