Alkol aldı, pencereden düştü

Girne’de kaldığı dairenin penceresinden düşerek yaralanan 1 kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.



Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23:30 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde bulunan Towers Apartmanının ikinci katında kalan Schadrack Mike Tayaye (E-24), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yatak odası penceresinden yaklaşık 6.70 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



KIRMIZI’NIN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ



Girne’de dün misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Kırmızı’nın (E-58) ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.



Polis açıklamasında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



YANGIN



Girne’de bir dairenin mutfağında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde mutfak dolapları, mutfak tezgâhı ve fırın yanarak zarar gördü.



Polis açıklamasına göre, Manya Sokak üzerinde bulunan Salim Küçük’ün kaldığı dairede dün 10:30 sıralarında ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucunda çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

