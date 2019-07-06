Alkan kurtarılamadı

Değirmenlik - Girne yolu üzerinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Yunus Alkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YENİDÜZEN'e konuşan YDÜ Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, hastaneye geldiğinde beyin ölümü gerçekleşen Alkan'ın saat 13.30 sıralarında yaşamını yitirdiğine yönelik bilgi verdi.

Hatırlanacağı üzrere, Değirmenlik - Girne yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili TLY 989 plakalı aracın şoförü A.K. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 6.07.2019 tarihinde Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında meydana gelen TLY 989 plakalı aracı dikkatsiz sürüp trafik kazası yapmak” suçu ile ilgili olarak Geçitköy’de sakin A.K.’nin tutuklandığını belirtmişti.

Polis, 06.07.2019 tarihinde saat 00.40 raddelerinde Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Geçitköy’de sakin A.K.’nin yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun doğu kısmından yolun batı kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Değirmenlik’te sakin ve asker olan Yunus Alkan’a (E 20,TC ) aracının sol ön kısmı ile çarptığını anlatmıştı.

Polis, çarpmanın etkisiyle yaya Yunus Alkan’ın yol içerisine savrularak, yaralandığını belirtmişti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus Alkan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtmişti.

Yaya Alkan’ın hayati tehlikesi olduğuna vurgu yapan polis, suçun nevi ve niteliğinin değişebileceğini belirtmişti.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etmişti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir vermişti.