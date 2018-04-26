Alişan beğeni topladı

Malpas Otel’de hafta sonu konser veren Alişan yaklaşık 800 konuğu ağırlayan Malpas Otel misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı. Düğünü öncesi son konserini Malpas Otel’de veren sanatçı bekarlığa veda pastamı kesiyorum, sohbete tatlı başlıyorum diyerek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düğününe yaklaşık 1000 kişi katılacağını söyleyen ünlü sanatçı Alişan İstanbul’da stadyumda yapsam doldururum kesin diye espri yapmaktan da vazgeçmedi.