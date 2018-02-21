‘Alınmayan mallara fatura’

UBP DÖNEMİNDEN İCRAATLAR SERİSİ / KIB-TEK BELGESİ

UBP hükümeti döneminden kalan icraatlara (hatalara-yanlışlara) ışık tutan bir belge…

Resmi bir belge…

Belge, 9 Şubat 2018 tarihli…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener tarafından kurum yönetimine gönderilen bir yazı.

Yazıda ilginç ifadeler var!

Bir Mağusa Bölge Amirliği çalışanının merkez yönetimden aldığı talimatla bir yanlış iş yaptığından bahsediyor, Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener ve bu durumdan şikayet ediyor.

Söz konusu çalışanın, kurum merkezinden aldığı talimatla özel sektör tarafından çekilen kabloların kurum adına çıkan faturalarını kendi teslim almış gibi imzaladığı yazıyor belgede…

Bakın belgede neler yazıyor, Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener merkeze yazdığı yazıda nelerden şikayet ediyor:

Mağusa Bölge Amirliği çalışanlarından XX (ismi gizliyorum), 7 Şubat 2018 tarihinde XX Ticaret’e (ismi gizliyorum) giderek özel sektör tarafından çekilen kabloların kurum adına çıkan faturalarını kendi teslim almış gibi imzalamıştır. Ancak faturalar 5 Ocak 2018 tarihlidir. Yani bu malzemeler 5 Ocak 2018 tarihinde firmadan çıkışı sağlanarak faturalar 7 Şubat 2018 tarihinde alınmıştır.

Gazimağusa Bölge Amirliği’nin yapılan işten, alınan malzemelerden haberi dahi yokken bu malzemeler kurum tarafından da alınmamıştır. Kurum tarafından alınmayan ve yapılmayan bir işin faturalarının kurum adına çıkması ve kurum personeli olan XX’e olayla hiçbir alakası yokken imzalattırılması şahsımı bölge amiri olarak rahatsız etmiştir.

Özele yaptırılan işler hakkında bölge amirliğine dahi bilgi verilmemektedir. Bölge amirliğimizi ve personeli bu durum rahatsız etmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu gibi hatalar herhangi bir bölge amirliği tarafından yapıldığı zaman personele ve amirliğe soruşturma açılıp cezai uygulamalar yapılmaktadır. Bu gibi hataların tekrarlanması ve ileride suçsuz personellerin de zarar görmemesi için konunun ayrıntılı araştırılması gerektiği görüşündeyim.

Yücem Öznener

Mağusa Bölge Amiri

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Resmi yazıda ismi geçen hem personeli hem de ilgili şirketi deşifre etmiyorum, konuyla alakaları yok, belli ki hata-yanlış merkezden kaynaklanıyor.

Esas dikkat çekmek istediğim bölge amirinin iddiası!

Amir diyor ki; “Kurum tarafından alınmayan ve yapılmayan bir işin faturalarının kurum adına çıkması ve kurum personeli olan XX’e olayla hiçbir alakası yokken imzalattırılması şahsımı bölge amiri olarak rahatsız etmiştir.”

Yani ortada “kurum tarafından alınmayan ve yapılmayan bir iş” var ve bu işlerin faturası kurum adına çıkmış!

Amirin iddiasına göre bu mallar kurum tarafından alınmamıştır!

Peki bu faturalar neden yazılmıştır?

Bu durum nedeniyle kurumdan para çıkmış mıdır?

Şimdilerde görev bırakan UBP’li eski yönetim tarafından neden söz konusu faturalar ilgili memura imzalattırılmıştır?

Bu mallar nerededir?

Yeni atanacak yönetimin bu ve buna benzer durumları araştırması gerekmektedir.

Bakalım işin gerçeği nedir?

Amir de “araştırılsın” diyor zaten.

Amirin ortaya koyduğu ve resmi bir şikayet yazısı ile dile getirdiği iddiaları araştırmak varsa eski yönetimin hatalarını-yanlışlarını gün ışığına çıkarmak yeni gelecek yönetimin görevidir.

İzleyeceğiz.