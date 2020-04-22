“Alınacak tedbirler toplumun geleceğini belirleyecek”

Meclis Genel Kurul’unda konuşan CTP Milletvekili Sila Usar Incirli, “önümüzü nasıl göreceğiz” diye sorarak, bu işin sürecine, diğer ülkelerdeki gidişata ve bilimsel verilere bakılarak görülebileceğini, bekleyerek görülemeyeceğini söyledi. “DSÖ, hazırlık yapın, bekleyin demiyor” diyen İncirli, bu küresel salgının ne zaman biteceğinin belli olmadığını, bu salgının ancak aşının bulunmasının yani 1.5-2 yılı bulacağını kaydetti.

Ülkede alınacak tedbirlerin, bu toplumun geleceğini belirleyeceğini ifade eden İncirli, o yüzden bugüne kadar yapıcı bir muhalefet izlediklerini vurguladı. Bugün yapılması gerekenlerin, yarınlar için yapılacağını ifade eden İncirli, pandemi hastanesi konusunda yaşananları eleştirdi. Hastane konusunda yaşanan kargaşa nedeniyle, insanların sağlık hakkının engellendiğini vurgulayan İncirli, pandemi meselesinin ülkenin gündeminden artık düşürülmesi gerektiğini söyledi. Ülkenin sağlık fonunda biriken para olduğunu ifade eden İncirli, “Bir hastaneyi yapamayacak durumdaysa eğer devlet, biz ne yapıyoruz” dedi. Pandemi hastanesi konusunda strateji ve planlamanın ne olduğunu soran İncirli, bu konuda ayrıntılı bilgi istedi. Covit hasta sayısı artarsa, Nalbantoğlu içindeki hasta ve personelin başka bir yere gönderilip gönderilmeyeceği hakkında da bilgi isteyen İncirli, DSÖ’nün laboratuvar sayısının arttırılması gerektiğini söylediğini belirtti, uzman sayısı cihaz sayısı konularında da bilgi istedi. Daha çok test yapılması gerektiğini, şikayeti olanlar yanında elzem kabul edilen bütün çalışanlara bu testlerin yapılması gerektiğini vurgulayan İncirli, kit sayısının artırılması için yapılan girişimleri sordu.