Lapta Marinası skandalı sonrası görevden alınacağı konuşulan Ünal Üstel'in destekçileri dün toplandı önce Başbakanlığa, ardından UBP MYK Toplantısı’nın yapılacağı Genel Merkez’e gitti… Üstel destekçilerinin gölgesinde gerçekleşen toplantı sonrası Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ‘kabine değişikliği sinyali’ verdi.

“Sorumluluklarım var, alınacak kararlara saygılı olunması gerektiği görüşündeyim” diyen Ersin Tatar, ‘Kabine değişikliğine ilişkin soruya“Şu anda ben meseleleri değerlendirmekteyim. Uzun saatler toplantılar yaptık, bu toplantılarda söylenenler vardır, yapılan değerlendirmeler vardır, ben de bütün bunları değerlendirmekteyim” yanıtını verdi

Yenidüzen

Lapta Marinası skandalı sonrası görevden alınacağı konuşulan Ünal Üstel'in destekçileri dün toplandı önce Başbakanlığa, ardından UBP MYK Toplantısı’nın yapılacağı Genel Merkez’e gitti… Üstel destekçilerinin gölgesinde gerçekleşen toplantı sonrası Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ‘kabine değişikliği sinyali’ verdi.

“Sorumluluklarım var, alınacak kararlara saygılı olunması gerektiği görüşündeyim” diyen Ersin Tatar, ‘Kabine değişikliğine ilişkin soruya“Şu anda ben meseleleri değerlendirmekteyim. Uzun saatler toplantılar yaptık, bu toplantılarda söylenenler vardır, yapılan değerlendirmeler vardır, ben de bütün bunları değerlendirmekteyim” yanıtını verdi

Tatar kabine değişikliğini ‘değerlendiriyor’

Merkez Yönetim Kurulu’nda enine boyuna her şeyin tartışıldığını ifade eden Tatar, “Şu anda gündemde olan meseleler de tartıştığımız meseleler arasındadır. Genel Başkan olarak bu gibi konular benim yetkimdedir ama ben arkadaşlarımı dinledim, ona göre değerlendirmelerimi sürdüreceğim. Önemli olan bu süreçte birlik ve beraberliğimi koruyabilmemizdir. Konuyla ilgili konuşulan isimler hepsi çok değerli arkadaşlardır. Hepsi bu yollarda beraber yürüdüğümüz, beraber mücadele ettiğimiz insanlardır. Ama siyasette böyle bir takım beklenmedik olaylar yaşanır, bazı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızın bilinci çerçevesinde siyasete şekil vermek bizlerin görevidir. Alınacak kararlara saygılı olunması gerektiği görüşündeyim. Benim amacım, hedefim kamuoyunu, partimi, söz sahibi olan insanları ve olayları değerlendirdikten sonra doğruları yapabilmektir. Ülkemizin geleceğine, hizmetlerine yön verebilmektir. Dediğim gibi bir takım sorumluluklarımız vardır, bu çerçevede bütün bunları yönetmeye çalışıyoruz, dolayısıyla şu anda söyleyeceklerin bu kadar” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, ‘Kabine değişikliğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Şu anda ben meseleleri değerlendirmekteyim. Uzun saatler toplantılar yaptık, bu toplantılarda söylenenler vardır, yapılan değerlendirmeler vardır, ben de bütün bunları değerlendirmekteyim”.

Üstel destekçileri ‘çıkarma yaptı’

Lapta Marinası skandalı sonrası görevden alınacağı konuşulan Ünal Üstel'in destekçileri önce, UBP MYK’sının toplanması beklenen Sarayönü’ndeki UBP Merkezi’nde toplandı, ardından Başbakanlık önüne çıkarma yaptı.

‘Üstel’i yedirmeyeceğiz’ diyen destekçileri öğlen saatlerinde Başbakanlığa giderek Başbakan Ersin Tatar’la görüşmek istedi, bir grup Başbakanlığa girdi. Ersin Tatar’ın Başbakanlık’tan ayrıldığını öğrenen Üstel destekçileri bu kez UBP’nin Dereboyu’ndaki Merkezi’ne yöneldi.

UBP Genel Merkezi önünde toplanan, araların Ünal Üstel’in aile yakınlarının da bulunduğu destekçileri, "Sadece Ünal Üstel mi bu girişe izin verdi, neden sadece Üstel?" dedi, Üstel’in isminin görevden alınma ile anılmasına tepki gösterdi.

Destekçilerden bir grup Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’la görüştü, çıkışta ‘destek mesajı’ verdi.

‘Destek’ açıklaması yaptılar, soruları yanıtlamadılar

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar beraberindeki Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa ile UBP Genel Merkezi önünde bekleyen basına kısa bir açıklama yaptı.

Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa, UBP’liler olarak son günlerde yaşanmış olan bazı sıkıntılardan dolayı başbakan ve bakanlara destek vermek amacı ile oraya geldiklerini söyledi, sonuna kadar Başbakan’ın ve Hükümet’in arkasında olduklarını belirtmek istediklerini ifade etti.

Tatar: “Siyaset böyle bir şey”

Başbakan Ersin Tatar da, parti içi değerlendirmeler yaptıklarını söyledi, “Siyaset böyle bir şey, mutlaka insanların görüşlerini, isteklerini değerlendirmeye almak lazım. Bizim demokrasi anlayışımız budur. Beni ziyaret edenlere teşekkür etmek istiyorum. Çok yoğun mesaimiz olmuştur. Her zaman beraber yürüdüğüm arkadaşlarımla güzel bir toplantı yaptık, onların değerlendirmeleri de alınmıştır.

Şu anda Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardır. Basının bu yoğun ilgisine de teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Sekreter Saner: “İddialara değil, halkın sağlığı ve ekonomisine odaklandık”

Yaklaşık 3 buçuk saat süren MYK toplantısı gerçekleştirdiklerini anlatan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, ülkeyle ilgili gündemde görüşülmedik konu bırakmadıklarını ifade etti.

Toplantıyı ‘faydalı’ olarak değerlendiren Saner, “UBP olarak salgın sürecindeki başarılı çalışmaları ekonomik çerçevede de ileriye taşımak aynı başarıyı göstermek amacında olduklarını kaydetti.

Hem sağlıklı yaşam hem de daha iyi bir ekonomi için karar üretmeye devam edeceklerini anlatan Saner, “Diğer konularda Başbakan açıklama yaptı” yanıtını verdi. Saner, hükümet ortaklarının Turizm Bakanı Ünal Üstel özelindeki tavrına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

“İddialara değil, halkın sağlığı ve ekonomisine odaklandık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek dedi.