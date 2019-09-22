“Aliboy ismini yaşatacağız”

“İşini severek yapacaksın. Tamam, para kazanmak önemlidir ama o hep ikinci planda olmalıdır. Asıl önemli olan, işe mutlu bir şekilde gelmek, yaptığın şeyden zevk almak, insanlara karşı güler yüzlü olmaktır. Bunlar olmadan çalışıldığında, o işten hayır da gelmez” Kardeşinden kalan ‘hatıra’ Aliboy Büfe’yi işleten Hasan Avcı, 16 yıllık emeklerini anlatıyor. Kardeşini geçen sene kaybettiğini ifade eden Avcı, onun büfesine gözü gibi bakıyor. “Büfenin geleceğini, kardeşimin ikiz çocukları belirleyecek”

Dila ŞİMŞEK

Kardeşinden kalan ‘hatıra’ Aliboy Büfe’yi işleten Hasan Avcı, 16 yıllık emeklerini anlatıyor. Kardeşini geçen sene kaybettiğini ifade eden Avcı, onun büfesine gözü gibi bakıyor.

Büfenin geleceğine, kardeşinin ikiz çocuklarının büyüdüğünde karar vereceğini söyleyen Avcı, o zamana dek aynı özenle çalışmaya devam edeceğini dile getiriyor.

Sandviç ve tost büfesi olarak hizmet veren Aliboy’un, belli bir kitleye ulaştığını dile getiren Avcı, işlerinden çok memnun olduklarını da ekliyor.

“Onun hatırasına sahip çıkıyoruz”

2003’te, kardeşi Ali Avcı’nın Gönyeli çemberi üzerinde ‘Aliboy’ isimli büfeyi açtığını belirten Avcı, büfenin gece de hizmet verdiğini ekliyor. “Kardeşimi geçen sene Kasım ayında kaybettik. Kalp yetmezliğinden vefat etti. Biz de onun hatırasına sahip çıkıyoruz” diyor.

Avcı, kendisinin gündüz, kardeşinin ise gece çalıştığını ifade ederek, “Artık oğlum büfe ile ilgilenerek bana da yardımcı olacak. Kardeşimin ikiz çocukları daha 11 yaşında, onlar da büyüdüğünde, ne yapmak istediklerini sorarak fikirlerini alacağız” diye devam ediyor.

“Para kazanmak önemlidir ama o hep ikinci planda olmalıdır”

Aliboy’un bir ‘marka’ haline geldiğini söyleyen Avcı, sandviç büfeye ilginin oldukça iyi olduğunu kaydediyor. “Tabii ki önemli olan, aynı kaliteyi koruyabilmek ve daha iyisini yapmak için çabalamaktır” şeklinde konuşuyor. “İşini severek yapacaksın. Tamam, para kazanmak önemlidir ama o hep ikinci planda olmalıdır. Asıl önemli olan, işe mutlu bir şekilde gelmek, yaptığın şeyden zevk almak, insanlara karşı güler yüzlü olmaktır. Bunlar olmadan çalışıldığında, o işten hayır da gelmez” diyor.

“Kardeşimin ikizleri Ali ve Hasan büyüdüğünde, büfenin geleceğine onlar karar vermelidir”

Avcı sözlerine şöyle devam ediyor: “Şu anda, müşterilerimizin talebinden ve işimizden oldukça memnunuz. Kardeşimin ikizleri Ali ve Hasan büyüdüğünde, büfenin geleceğine onlar karar vermelidir. Önemli olan onların fikridir. Biz o zamana kadar mevcut kapasiteyle işimize devam edeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız”

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2003’te Gönyeli çemberindeki Aliboy büfesini açan Ali Avcı.