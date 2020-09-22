“Ali ve Sofu Altınbaş gözaltında”

T 24’ün haberine göre Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve suç örgütü kurmak iddialarıyla gözaltına alındı. Sofu Altınbaş sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

Deniz araçlarına uygulanan ÖTV muafiyetinden faydalanmak için olmayan deniz araçlarına akaryakıt aldıkları ileri sürülen kişilere operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 35’i gözaltına alındı.

Mali polisin ilk tespitine göre, 6 aylık süren çalışmada devletin 22 milyon lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding’in yönetim kurulu üyeleri olan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Kardeşlerden Sofu Altınbaş’ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

Şüpheliler "Suç örgütü kurmak", "üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik"le suçlanıyor.